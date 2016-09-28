Новости прихода

- 13.10.2019

Концерт ансамбля "Рапсодия оркестра имени Осипова"

13 октября в Воскресной школе прошел концерт солистов ансамбля Рапсодия...

 

- 19.02.2018

Праздник Масленицы 2018

17 февраля, в субботу, в Воскресной школе прошел прадник Масленицы....

 

- 06.02.2018

Праздник Рождества в Воскресной школе

13 января в нашей Воскресной школе состоялся праздник Рождества. Со сцены...

 

- 25.11.2017

Музыкальная гостиная

21 октября у нас прошла встреча в Музыкальной гостиной Воскресной школы, где...

 

- 20.10.2017

Рисование на воде

Дорогие дети и их родители! Мы рады сообщить вам, что специально для вас мы...

 

- 28.09.2016

Паломническая поездка и праздничный концерт Воскресной школы перед началом учебного года

24 сентября, в преддверии начала нового учебного года, в Воскресной школе...

 

 

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Мысли на каждый день

"Когда человек похвалу за добрые дела приписывает себе, то этим имя Божие хулится. Добрые дела, делаемые не ради Христа, не угодны Ему."
Свт. Тихон Задонский

Объявления

Клиросное пение для детей

03.10.2021

Открыт набор детей в группу клиросного пения. Занятия по пятницам в 16:00. Запись по телефону 8-916-072-15-76

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Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому

17.11.2021

Дорогие братья и сестры! В нашем храме, по благословению Настоятеля, каждый Воскресный день совершается водосвятный молебен с чтением акафиста у мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Приглашаем на соборную молитву!

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Нейропсихологическая диагностика. Диагностика школьной неуспеваемости (дисграфия, дислексия)

Открыта запись на Нейропсихологическую диагностику, диагностику школьной неуспеваемости, а также коррекцию дисграфии и дислексии(трудности письма и чтения). Занятия проводит логопед-нейропсихолог. Запись по телефону : 8-916-072-15-76

Видео

Патриарх совершает закладку  нашего храма 

 

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