Мысли на каждый день

Клиросное пение для детей
03.10.2021
Открыт набор детей в группу клиросного пения. Занятия по пятницам в 16:00. Запись по телефону 8-916-072-15-76
Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому
17.11.2021
Дорогие братья и сестры! В нашем храме, по благословению Настоятеля, каждый Воскресный день совершается водосвятный молебен с чтением акафиста у мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Приглашаем на соборную молитву!
Открыта запись на Нейропсихологическую диагностику, диагностику школьной неуспеваемости, а также коррекцию дисграфии и дислексии(трудности письма и чтения). Занятия проводит логопед-нейропсихолог. Запись по телефону : 8-916-072-15-76